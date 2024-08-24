Die Welt: министры иностранных дел и обороны стран ЕС обсудят отправку европейских военных инструкторов в Украину

Министры иностранных дел и обороны стран Евросоюза впервые обсудят возможность отправки в Украину европейских военных инструкторов, сообщает немецкая газета Die Welt. По данным издания, обсуждение произойдет в середине следующей недели.

Эта тема также будет обсуждаться 27 августа на встрече представителей европейских стран в Комитете по политике и безопасности ЕС. По информации газеты, окончательное решение по этому вопросу должно быть принято не позднее ноября 2024 года. Die Welt отмечает, что в середине ноября истекает мандат Европейской тренировочной миссии для украинских военных (EUMAM UKR).

Ожидается, что программу обучения продлят. Ее также могут распространить на обучение военных ВСУ в Украине. Пока, пишет газета, европейские инструкторы проводят для украинских солдат тренинги в ЕС — в основном на территории Польши и Германии.

По данным издания, неофициальные обсуждения возможной отправки европейский инструкторов в Украину состоялись в Брюсселе еще в июле. Эту идею поддержали Франция, Польша, Дания, Швеция и страны Балтии. Против выступила Германия, которая опасается роста эскалации. Ее поддержали Австрия, Словения, Венгрия и Мальта.

Welt пишет, что среди чиновников в Брюсселе распространяется секретный доклад «Стратегический обзор учебной миссии ЕС на Украине», который и станет основой обсуждения. Его авторы описывают недостатки существующей программы обучения, преимущества отправки европейских инструкторов, а также предупреждают о возможной «резкой реакции» РФ и ударе по европейским инструкторам беспилотниками или ракетами.

Среди прочего в документе, который оказался в распоряжении журналистов, говорится, что Киев ожидает до 150 тысяч новых призывников после «майской мобилизации» (издание не уточняет о мае какого года идет речь — прим. «Медуза»), а также создания 10 новых пехотных бригад.

Дискуссия о возможности отправки европейских военных в Украину началась в начале 2024 года после заявлений президента Франции Эммануэля Макрона. После этого ряд западных стран и блок НАТО сообщили, что не рассматривают такую возможность. В Кремле говорили, что в случае отправки войск стран НАТО в Украину конфликт между РФ и альянсом станет неизбежным.

В мае глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун сказал, что отправка иностранных инструкторов в Украину ему «кажется неизбежной». Однако, по его мнению, такое решение может поставить под угрозу жизни инструкторов, а Украине придется защищать их с помощью средств ПВО, предназначенных для прикрытия критической инфраструктуры страны.

В конце мая главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подписал документы, которые позволят первым французским инструкторам посетить украинские учебные центры и «ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом». В Минобороны Украины говорили, что дискуссии с Францией и другими странами по поводу отправки инструкторов «до сих пор продолжаются».

В конце мая источники агентства Reuters сообщали, что Франция направит военных инструкторов в Украину «в ближайшее время». Пока о присутствии иностранных инструкторов в Украине не сообщалось.

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