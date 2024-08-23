Рейтинг Путина на фоне наступления ВСУ в Курской области пережил рекордное падение за все время войны

зафиксировал рекордное падение рейтинга одобрения деятельности президента РФ и рейтинга доверия Владимиру Путину, сообщает «Агентство» 23 августа. Независимых подтверждений данных ВЦИОМ нет.

В публикации на сайте ВЦИОМ сказано, что рейтинг одобрения деятельности президента за неделю с 12 по 18 августа снизился на 3,5 процентных пункта и достиг 73,6%. Неделей ранее, с 5 по 11 августа, этот показатель составлял 77,1%. Респондентам задавали вопрос «Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность президента?».

По данным ВЦИОМ, уровень доверия Путину в то же время снизился на 2,6 процентных пункта и составил 78,2% (неделей ранее — 80,8%). В этом случае у участников опроса спрашивали «Скажите, пожалуйста, вы доверяете или не доверяете Владимиру Владимировичу Путину».

Как отмечает «Агентство», судя по данным ВЦИОМ, это рекордное падение обоих показателей с начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину в феврале 2022 года. Рейтинг одобрения работы президента за время войны опускался ниже уровня 73,6% летом-осенью 2023 года, после мятежа основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина. Рейтинг достиг минимального значения (72,6%) в неделю с 7 по 13 августа 2023 года.

Рейтинг доверия Путину за время войны дважды опускался ниже 78% — осенью-зимой 2022-2023 годов на фоне мобилизации и летом-осенью 2023 года, после мятежа Пригожина. Социологи зафиксировали минимальное значение рейтинга (76,7%) на неделе с 31 июля по 6 августа 2023 года.

«Агентство» добавляет, что снижение рейтингов Путина также зафиксировал Фонд общественного мнения ( ). «Левада-центр» собирается представить свои данные в конце августа.

Вооруженные силы Украины начали наступление в приграничных районах Курской области 6 августа. На этом фоне из приграничных районов области выехали 133 тысячи человек. Под контролем ВСУ, как утверждают в Киеве, находится более тысячи квадратных километров российской территории и 93 населенных пункта. По оценке «Медузы», основанной на видеосвидетельстах, по состоянию на 22 августа ВСУ контролировали территорию площадью 950 квадратных километров, в пределах которой находятся 66 населенных пунктов.

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