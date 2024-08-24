«Не будет больной дед с Красной площади диктовать нам свои красные линии». Зеленский выступил с обращением по случаю Дня независимости Украины

Власти России не будут диктовать Украине «красные линии», заявил украинский президент Владимир Зеленский в обращении к нации по случаю Дня независимости Украины. По его словам, запись заявления была сделана в Сумской области, которая граничит с Курской областью РФ. Там с начала августа идет наступление ВСУ.

Украинцы всегда возвращают долги. И тот, кто желал нашей земле беды, получит ее у себя дома. С процентами. Тот, кто хочет сеять на нашей земле зло, будет пожинать его плоды на своей территории. Это не пророчество, не злорадство, не слепая месть, это — закономерность. Справедливость. Бумеранг для зла. <…>

Cегодня мы отмечаем 33-й День независимости Украины. А то, что нес на нашу землю враг, теперь вернулось в его дом. И тот, кто хотел превратить наши земли в буферную зону, должен думать, чтобы его страна не стала буферной федерацией.

Зеленский также назвал Россию «террористической организацией номер один в мире», а Владимира Путина «больным дедом с Красной площади». При этом имя президента России украинский лидер не назвал.

Выцветшие глаза их начальника воспринимают весь мир серой зоной. Но мы не дадим превратить в серую зону земли, где по праву должен быть сине-желтый флаг. Не будет больной дед с Красной площади, который постоянно угрожает всем красной кнопкой, диктовать нам какие-то свои красные линии. Как жить, каким путем идти и какой выбор делать, будут для себя определять только Украина и украинцы. Потому что так работает независимость.

С начала российского вторжения в Украину Владимир Зеленский не раз называл Владимира Путина «больным» и «опасным». Так он комментировал действия войск РФ в Украине, а также обвинения властей РФ в том, что у Киев причастен к теракту в «Крокусе».

ВСУ наступают в приграничных районах Курской области с 6 августа. На фоне боевых действий из этих районов выехали 133 тысячи человек. По оценке «Медузы», основанной на видеосвидетельстах, по состоянию на 22 августа ВСУ контролировали территорию площадью 950 квадратных километров, в пределах которой находятся 66 населенных пунктов.

На фоне наступления ВСУ в Курской области зафиксировал рекордное падение рейтинга одобрения деятельности президента РФ и рейтинга доверия Путину, сообщало издание «Агентство».