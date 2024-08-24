Зеленский подписал закон о запрете деятельности УПЦ в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с Россией», следует из карты законопроекта, опубликованной на сайте парламента страны.

Как отмечает «Интерфакс — Украина», цель закона — запрет деятельности в стране Русской православной церкви и религиозных организаций, аффилированных с ней. Документ также запрещает пропаганду идеологии «русского мира», в том числе продвижение этой идеологии с помощью религиозных организаций.

Закон в первую очередь касается деятельности Украинской православной церкви (УПЦ), ранее известной как .

Законопроект о запрете в Украине религиозных организаций, связанных с Россией, был внесен в Верховную Раду в январе 2023 года. 20 августа 2024 года украинский парламент окончательно принял этот закон.

Спецслужбы и правоохранительные органы Украины регулярно проводят обыски в общинах и у священнослужителей Украинской православной церкви по подозрению в распространении российской пропаганды и «разжигании вражды». Представители УПЦ становятся фигурантами уголовных дел — в том числе об отрицании российской агрессии, как митрополит Ионафан. В УПЦ поддержку российской агрессии отрицают.

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