Наступление ВСУ в Курской области — «превентивный удар», который позволили избежать окружения части Сумской области, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Украинский лидер назвал операцию в Курской области «сложной», но отметил, что она идет «по плану» и уже выполнила несколько задач. Одна из них — пополнение обменного фонда, а вторая — «превентивный удар» для остановки наступления РФ на севере Украины.

Второе — это остановка операции на севере РФ. Превентивный удар, и наша операция выполнила эту задачу. Мы предотвратили окружение нашей части Сумской области и желание оккупировать столицу региона, город Сумы.

Еще одна цель операции в Курской области — «показать реальность» жителям России. «Показать их обществу также, что для Путина дороже — оккупация территории Украины или защита своего населения. <…> Он до сих пор думает, как удержать захваченные территории и не думает, как правильно защищать своих людей. Он бомбит сейчас свои деревни», — объяснил Зеленский.

При этом Зеленский отверг предположения, что цель наступления — усиления переговорных позиций Украины.

Кто сейчас говорит о буферной зоне, кто говорил о том, что мы разыгрываем карту для диалога. Какой диалог? Этот «кое-кто» был Путин. Мы не разыгрываем никакие карты. Мы очень открыты с нашими партнерами. Мы сказали, как дипломатично мы идем к справедливому миру и завершению войны. И всех пригласили на площадку формулы мира или саммита мира.

Президент Украины также призвал друзей страны давить на союзников для предоставления разрешения ВСУ бить дальнобойным оружием по территории РФ.

Украинские военные проводят операцию в приграничных районах Курской области с 6 августа. Под контролем ВСУ, как утверждают в Киеве, находится более тысячи квадратных километров российской территории и более 90 населенных пунктов. По оценке «Медузы», основанной на открытых данных, по состоянию на 22 августа ВСУ контролировали территорию площадью 950 квадратных километров, в пределах которой находятся 66 населенных пунктов.

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Бои в Курской области вынудили ВС РФ перебросить часть сил с украинских фронтов. Даже это пока не остановило наступление ВСУ Но оборона ВСУ в Донбассе — в кризисе. Карта боев на 23 августа

Почитайте сводку «Медузы»

Бои в Курской области вынудили ВС РФ перебросить часть сил с украинских фронтов. Даже это пока не остановило наступление ВСУ Но оборона ВСУ в Донбассе — в кризисе. Карта боев на 23 августа

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