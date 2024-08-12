Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания «по ситуации в приграничных с Украиной регионах» заявил, что о переговорах с Киевом не может идти речь.

По словам Путина, «противник при помощи своих западных хозяев, он выполнял и их волю, и руками украинцев Запад с нами воюет, судя по всему, противник стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем».

Но о каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре, либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики. О чем с ними вообще можно говорить?

Украинские войска с 6 августа проводят операцию в Курской области. Минобороны России утверждает, что российские военные «пресекают попытки прорыва» ВСУ, однако 11 августа стало известно, что украинские военные зашли в еще один район Курской области — Беловский. Местные власти призвали жителей покинуть Беловский район, заявив, что «обстановка очень напряженная».

Предположения о возможных переговорах, направленных на прекращение боевых действий в Украине, возникли в связи с обменом заключенными, который Россия и страны Запада провели 1 августа. 6 августа украинская армия начала военную операцию в Курской области.

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