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В Крым продолжают приезжать туристы, несмотря на войну. Как выглядит курортный сезон 2024 года на аннексированном полуострове. Фотографии
Источник: Meduza
Российские власти, аннексировавшие Крым, регулярно отчитываются о развитии туризма на полуострове. Летом 2024 года, сообщало государственное агентство ТАСС, туроператоры объявили о росте спроса на отдых в Крыму на 50%, а власти полуострова, назначенные Россией, говорили о росте числа туристов на 25%. В Крым продолжают приезжать, несмотря на постоянные перекрытия моста, связывающего полуостров с Краснодарским краем РФ, и несмотря на удары, которые украинские войска наносят по расположенным на его территории военным аэродромам и портам. «Медуза» публикует фотографии, показывающие, как выглядит «туристический сезон» в Крыму во время полномасштабной войны.