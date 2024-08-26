В Крым продолжают приезжать туристы, несмотря на войну. Как выглядит курортный сезон 2024 года на аннексированном полуострове. Фотографии

Российские власти, аннексировавшие Крым, регулярно отчитываются о развитии туризма на полуострове. Летом 2024 года, сообщало государственное агентство ТАСС, туроператоры объявили о росте спроса на отдых в Крыму на 50%, а власти полуострова, назначенные Россией, говорили о росте числа туристов на 25%. В Крым продолжают приезжать, несмотря на постоянные перекрытия моста, связывающего полуостров с Краснодарским краем РФ, и несмотря на удары, которые украинские войска наносят по расположенным на его территории военным аэродромам и портам. «Медуза» публикует фотографии, показывающие, как выглядит «туристический сезон» в Крыму во время полномасштабной войны.

Туристы в Карадагском заповеднике. 24 августа 2024 года Сергей Мальгавко / ТАСС / Profimedia

Защитные сооружения в Севастополе. 23 августа 2024 года Константин Михальчевский / РИА Новости / Спутник / imago images / Scanpix / LETA

Укрытие на пляже в Севастополе. 25 августа 2024 года Alexey Pavlishak / Reuters / Scanpix / LETA

Объявление о возможности получить укрытие во время воздушной тревоги на дверях магазина в порту Севастополя. 25 августа 2024 году Alexey Pavlishak / Reuters / Scanpix / LETA

Железобетонное укрытие в Севастополе возле остановки общественного транспорта. 23 августа 2024 года Константин Михальчевский / РИА Новости / Спутник / Profimedia

Акция в честь Дня российского флага на территории мемориального комплекса на Сапун-горе. 22 августа 2024 года Alexey Pavlishak / Reuters / Scanpix / LETA

Хроника войны. 26 августа 2024 года

Война Девятьсот пятнадцатый день. Хроника «Медузы»

Хроника войны. 26 августа 2024 года

Война Девятьсот пятнадцатый день. Хроника «Медузы»