Разведка Германии заподозрила Россию в подготовке диверсии на авиабазе НАТО

Немецкая разведка получила данные, что Россия готовила диверсию с использованием беспилотника на авиабазе НАТО в городе Гайленкирхен в земле Северный Рейн — Вестфалия на западе Германии, сообщает DPA.

По информации агентства, данные о готовящейся диверсии поступили от американской разведки. В чем заключалась угроза, не уточняется.

В пятницу, 23 августа, уровень защиты на авиабазе в Гайленкирхене был повышен до «Чарли». Это второй из пяти уровней защиты, выше него только «Дельта». «Чарли», как следует из описания, применяется, когда «происходит инцидент» или получены разведданные о вероятности теракта или нападения. Спустя почти сутки уровень защиты был снижен до предыдущего («Браво+»).

Представитель базы пояснил, что повышение уровня защиты было мерой предосторожности, направленной на минимизацию рисков для персонала. Он назвал предположения о появлении дронов над базой «абсурдными» и заявил, что «здесь ничего не пролетало». Однако сотрудников базы отправили по домам.

Расследование взяла на себя полиция Кельна, уточняет DPA.

На базе в Гайленкирхене дислоцируются самолеты, которые используются в основном для наблюдения за воздушным пространством в восточной зоне НАТО — они способны обнаруживать и идентифицировать другие самолеты на расстоянии более 400 километров. На авиабазе работают около 1600 человек.

В конце июня несколько военных баз США в Европе были переведены в состояние повышенной боевой готовности, а уровень защиты на них поднят до «Чарли» на фоне опасений террористических атак, сообщали CNN и ABC News. Директивы о повышении уровня защиты получили в частности авиабазы Рейнланд-Пфальц и Рамштайн с объектами в Румынии и Болгарии.