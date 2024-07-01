США перевели несколько своих военных баз в Европе в состояние повышенной готовности из-за террористических угроз

Несколько военных баз США в Европе были переведены в состояние повышенной боевой готовности, а уровень защиты поднят до второго из пяти на фоне опасений террористических атак, сообщают CNN со ссылкой на двух американских чиновников и ABC News.

Уровень защиты баз был повышен до «Чарли» (Charlie), который, как следует из его описания, применяется, когда «происходит инцидент» или получены разведданные о вероятности теракта или нападения на персонал или объекты. Выше него только еще один уровень — «Дельта» (Delta).

Повышение уровня защиты коснулось, в частности, базы в Штутгарте, где находится штаб-квартира Европейского командования США, пишет CNN. По данным армейского портала Stars & Stripes, директивы о повышении уровня защиты получили и другие базы США в Германии — в том числе, авиабазы Рейнланд-Пфальц и Рамштайн с объектами в Румынии и Болгарии. Также уровень защиты был повышен на авиабазе Авиано в Италии.

Один из собеседников CNN, находящийся на базе в Европе, сказал, что такого уровня угрозы они не видели «по крайней мере 10 лет». По его словам, обычно это означает, что военные получили «активную и надежную» угрозу.

Представитель Европейского командования США Дэн Дэй сказал, что руководство «постоянно оценивает множество факторов, которые влияют на безопасность американского военного сообщества за рубежом». В рамках этих усилий командование «принимает дополнительные меры для обеспечения безопасности военнослужащих».