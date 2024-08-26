Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал массированный удар российских войск по регионам Украины, совершенный 26 августа. Видео и текст обращения Зеленского опубликованы в его соцсетях.

«Сейчас по всей стране продолжается ликвидация последствий российского удара. Это был один из крупнейших ударов — комбинированный. Более сотни ракет различных типов и около сотни „шахедов“», — заявил Зеленский.

По его словам, целью атаки стала критическая гражданская инфраструктура, повреждены объекты энергетики. Зеленский отметил, что есть погибшие, десятки раненых.

«Путин себе не изменяет: это больное существо — всем уже давно понятно. Но так же понятно: он может делать только то, что мир ему позволяет делать. Слабость, недостаточность решений в ответ питает террор. И каждый лидер, каждый наш партнер знает, какие сильные решения нужны, чтобы всю эту войну прекратить, и прекратить справедливо. Не может быть в Украине ограничений в дальнобойности, когда у террористов нет таких ограничений. Не может быть у защитников жизни ограничений в оружии, когда Россия использует и собственное оружие всех типов, и „шахеды“, и баллистику из Северной Кореи. Америка, Британия, Франция, другие партнеры имеют силу, чтобы помочь нам остановить террор. Нужны решения», — заявил Зеленский.

Офіс Президента України

Российские войска утром 26 августа нанесли массированный удар по объектам энергетики Украины. Целью удара стали объекты энергетической инфраструктуры в разных регионах страны, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в результате атаки пострадали 15 областей. В Минобороны РФ заявили, что нанесли «массированный удар высокоточным оружием» по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины.

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