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Самый массированный обстрел Украины с начала войны. Фотографии Киев. Харьков. Одесса
Источник: Meduza
Войска РФ в ночь на 26 августа нанесли по Украине самый массированный с начала войны удар ракетами и дронами. По данным украинских военных, всего по территории страны были выпущены более 100 ракет разных типов и около 100 ударных дронов. В результате российской атаки пострадали 15 областей. По последним данным, погибли семь человек и 47 пострадали. Президент Украины, комментируя российский удар, заявил, что Путин — «больное существо».