Самый массированный обстрел Украины с начала войны. Фотографии Киев. Харьков. Одесса

Войска РФ в ночь на 26 августа нанесли по Украине самый массированный с начала войны удар ракетами и дронами. По данным украинских военных, всего по территории страны были выпущены более 100 ракет разных типов и около 100 ударных дронов. В результате российской атаки пострадали 15 областей. По последним данным, погибли семь человек и 47 пострадали. Президент Украины, комментируя российский удар, заявил, что Путин — «больное существо».

Спасатели на месте удара одной из российских ракет в Одессе ДСНС Украины

В Одессе в результате российского удара были ранены семь человек, в том числе трое детей Oleksandr Gimanov / AFP / Scanpix / LETA

Саперы ГСЧС обезвреживают российскую ракету, упавшую в Немышлянском районе Харькова ДСНС Украины

Украинские военные на одной из трасс в Киеве Efrem Lukatsky / AP / Scanpix / LETA

Жители Киева укрываются в метро во время российского удара по городу Yevhenii Zavhorodnii / Reuters / Scanpix / LETA

В Луцке (Волынская область) обломки сбитого дрона повредили жилой дом ДСНС Украины

Погибший в результате российского удара в Запорожской области Dmytro Smolienko / Ukrinform / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Основной целью ударов были объекты энергетики. Повреждения, в частности, получила Киевская ГЭС. На фото — Киев вечером 26 августа Sergey Dolzhenko / EPA / Scanpix / LETA

Киев. Вечер 26 августа 2024 года Sergey Dolzhenko / EPA / Scanpix / LETA

Россия продолжает наносить удары по Украине

Россия нанесла новый удар по Украине — после самой массированной атаки с начала войны В Кривом Роге повреждена гостиница, в Запорожской и Харьковской областях — объекты инфраструктуры

Россия продолжает наносить удары по Украине

Россия нанесла новый удар по Украине — после самой массированной атаки с начала войны В Кривом Роге повреждена гостиница, в Запорожской и Харьковской областях — объекты инфраструктуры