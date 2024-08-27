Кривой Рог, 27 августа 2024 года Администрация Днепропетровской области / EPA / Scanpix / LETA

Российские войска в ночь на 27 августа осуществили новый массированный удар по Украине. В Киеве ночью слышали три взрыва, сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев. Власти Киева сообщили, что российские военные нанесли комбинированный удар по Украине, применив ударные дроны, баллистические, крылатые и аэробаллистические ракеты.

По словам главы Киевской городской военной администрации Сергея Попко, в Киеве за ночь четыре раза объявляли воздушную тревогу: сперва из-за атаки беспилотников, затем — из-за взлета истребителей МиГ-31К, которые выпустили ракеты «Кинжал» в направлении западных регионов Украины. Около пяти утра стратегические бомбардировщики Ту-95МС запустили крылатые ракеты Х-101 по Киеву. «Воздушный удар, как и вчера, вновь закончился волнами атак барражирующих боеприпасов», — заявил Попко. По его словам, силы ПВО сбили около 15 ударных дронов и несколько ракет. «Все, что летело на столицу Украины — уничтожено», — утверждает он. Попко отметил, что в лесопарковых зонах Днепровского и Деснянского района упали обломки, вызвав возгорания.

В Кривом Роге в результате российского ракетного удара по гостинице «Аврора» два человека погибли и пятеро пострадали, сообщил глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак. Четырехэтажное здание частично разрушено. Сотрудники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям спасли из-под завалов пять человек. Двое из них — 43-летняя женщина и 37-летний мужчина — госпитализированы в тяжелом и среднем состоянии. Под завалами могут находиться еще двое пропавших без вести жителей. Помимо гостиницы, по данным украинских властей, повреждены шесть близлежащих магазинов, четыре многоэтажных дома и восемь автомобилей.

Российское агентство РИА Новости утверждает, что, по информации «пророссийского сопротивления», под удар попала гостиница, где размещались иностранные инструкторы ВСУ, якобы оттуда вывезли 15 пострадавших, говоривших на английском языке.

Законный глава администрации Запорожской области Иван Федоров сообщил, что ночью в ходе российской атаки дронов погибли трое местных жителей и ранены пятеро. По предварительным данным, беспилотники нанесли семь ударов по городу Запорожье и Запорожскому району. Взрывной волной и обломками дронов повреждены частные дома, произошли пожары. По данным МВД Украины, в результате атаки повреждены дома, инфраструктурный объект, транспортные средства и гаражи. В МВД говорят, что погибли два человека, ранены четверо.

В Харьковской области вечером 26 августа под ракетный удар попал объект инфраструктуры в селе Андреевка в Изюмском районе, сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов. По его словам, российские войска ударили из комплекса «Искандер» в 23:43. Повреждены здания и три автомобиля. Пострадали четыре человека.

В Хмельницкой области в результате российской атаки загорелись два частных дома и пострадал один человек, сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

В Киевской области, по заявлению властей, силы ПВО отражали российскую атаку. По данным администрации, попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры нет, из-за упавших обломков загорелась трава.

В Херсонской области российские военные около 7 утра 27 августа атаковали Новоалександровку. Село в Бериславском районе обстреляли из артиллерии, также его атаковали дроны. Ранены 69-летний мужчина и 72-летняя женщина, их госпитализировали в состоянии средней тяжести, сообщили в Херсонской областной администрации.

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил, что российские военные в ночь на 27 августа нанесли удар по Украине ракетами различных типов и ударными беспилотниками. По его словам, самолеты МиГ-31К запустили три ракеты Х-47М2 «Кинжал», бомбардировщики Ту-22М3 — пять крылатых ракет Х-101. Кроме того, комплекс «Искандер-М» запустил баллистическую ракету, а «Искандер-К» — крылатую ракету. Помимо этого, российские войска использовали 81 ударный беспилотник «Шахед». По состоянию на 9:00, силы ПВО сбили пять крылатых ракет Х-101 и 60 ударных дронов. Кроме того, десять беспилотников «локационно потеряны», предположительно, они упали на территории Украины, один дрон пересек границу с Беларусью, а еще около десяти оставались в воздушном пространстве Украины. Олещук добавил, что силы ПВО отражали атаку беспилотников в 16 областях: в Киевской, Хмельницкой, Ровенской, Винницкой, Черкасской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Хмельницкой, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Житомирской, Сумской, Черниговской и Кировоградской.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате российской атаки в ночь на 27 августа погибли четыре человека и 16 пострадали. В регионах продолжается спасательная операция в местах, где есть попадания или упали обломки, сказал он. «Обязательно ответим России на этот и все другие удары. Нельзя безнаказанно совершать преступления против человечности», — подчеркнул Зеленский.

Российские войска накануне, 26 августа, нанесли самый массированный удар по Украине с начала войны, применив 127 ракет и 109 дронов. По оценке «Экономической правды», воздушная атака 26 августа стоила России около 1,26 миллиарда долларов. В результате атаки по всей Украине погибли семь человек и 47 пострадали, сообщили в ГСЧС. Среди пострадавших четверо детей 2014, 2017 и 2024 годов рождения.

о самой массированной атаке РФ

Россия атаковала Украину, применив более 100 ракет и около 100 дронов. Под ударом Киевская ГЭС и другие объекты энергетики Это ответ на наступление ВСУ в Курской области

о самой массированной атаке РФ

Россия атаковала Украину, применив более 100 ракет и около 100 дронов. Под ударом Киевская ГЭС и другие объекты энергетики Это ответ на наступление ВСУ в Курской области