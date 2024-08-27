В Кривом Роге в результате ракетного удара по гостинице погибли два человека. В Запорожье трое погибших при атаке российских дронов

Два человека погибли и еще пятеро получили ранения в результате российского ракетного удара по Кривому Рогу, сообщил глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак.

По данным властей, удар был нанесен в ночь на 27 августа по одной из городских гостиниц. Четырехэтажное здание частично разрушено.

Сотрудники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям спасли из-под завалов пять человек. Двое из них — 43-летняя женщина и 37-летний мужчина — госпитализированы в тяжелом и среднем состоянии.

Под завалами могут находиться еще двое пропавших без вести жителей.

Помимо гостиницы, также повреждены шесть близлежащих магазинов, четыре многоэтажных дома и восемь автомобилей.

Законный глава администрации Запорожской области Иван Федоров сообщил, что ночью в ходе российской атаки дронов погибли трое жителей, еще пятеро ранены. По предварительным данным, беспилотники нанесли семь ударов по городу Запорожье и Запорожскому району. Взрывной волной и обломками дронов были повреждены частные дома, зафиксированы возгорания. Всего за сутки войска РФ нанесли 208 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области, рассказал Федоров.

Представители ВСУ о последствиях ночных воздушных атак РФ пока не отчитывались.

Накануне, 26 августа, российские войска нанесли самый массированный воздушный удар по объектам энергетики Украины. По данным украинских властей, в результате атаки по всей стране погибли семь человек, еще 47 пострадали.

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