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Война Девятьсот восемнадцатый день. Хроника «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 28 августа читайте здесь.
Главное к утру
- Российские войска в ночь на 29 августа нанесли удар дронами по Киеву. Как сообщил глава городской военной администрации Сергей Попко, воздушная тревога из-за атаки дронов продолжалась шесть часов. Силы ПВО, по данным Попко, сбили около 15 беспилотников. Ни один дрон не достиг цели, подчеркнул он. Обломки сбитых беспилотников упали в трех районах города: Голосеевском, Днепровском и Деснянском, где возник пожар в нежилом здании. Жители Киева не пострадали. Глава Киева Виталий Кличко сообщил, что в Голосеевском районе сбитые обломки повредили окна и двери в квартире на шестом этаже жилого дома. В квартире обнаружили небольшой обломок, похожий на гайку. В Деснянском районе обломки дрона упали в коттеджном поселке, загорелась беседка, добавил Кличко.
- Сообщения о стрельбе ПВО и взрывах поступают и из других областей Украины. Режим воздушной тревоги в связи с атакой беспилотников объявлен в Черниговской, Сумской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях.
- В Севастополе российские силы отразили атаку ВСУ, заявил назначенный Россией глава аннексированного Севастополя Михаил Развожаев. По предварительной информации, силы ПВО уничтожили в акватории Черного моря четыре беспилотника и три безэкипажных катера. По информации Спасательной службы Севастополя, гражданские объекты в городе не пострадали.
- В Минобороны РФ, в свою очередь, заявили, что с 1:55 до 2:20 ночи военные сорвали попытку украинских морских дронов совершить атаку на Крымский полуостров, уничтожены три безэкипажных катера. Кроме того, в Крыму сбили три беспилотника. По данным министерства, также два беспилотника сбили над Брянской областью и один над Белгородской областью.
- Город Шебекино Белгородской области попал под обстрел ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По предварительной информации, один человек погиб и двое ранены. В результате атаки повреждены административное здание и социальный объект, загорелся легковой автомобиль.
- Российские войска продвинулись к западу и востоку от города Угледар Донецкой области, сообщил в ночь на 29 августа OSINT-проект DeepState, близкий к Минобороны Украины. Аналитики зафиксировали продвижение возле Угледара и Павловки (село расположено в четырех километрах от города). Также сообщается, что российские военные продвинулись в Новогродовке, Торецке, Михайловке и возле Пантелеймоновки.
- Вооруженные силы Украины подтвердили, что нанесли удар по нефтебазе «Атлас» в Ростовской области в ночь на 28 августа. Генштаб ВСУ заявил, что удар нанесли подразделения Сил специальных операций и Главного управления разведки. В результате атаки, заявили в Генштабе, загорелись резервуары нефтебазы. Кроме того, утверждается, что украинские силы нанесены удары по нефтебазе «Зенит» в Кировской области и полевому артиллерийскому складу группировки российских войск «Запад» в Воронежской области.
- Оперативный штаб Белгородской области решил перевести обучение во всех школах в 20-километровой приграничной зоне в дистанционный формат, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Также оперштаб принял решение об «отселении» жителей четырех приграничных сел «в связи с напряженной обстановкой». Речь о селах Пороз и Дроновка Грайворонского округа, а также селе Старый Хутор и хуторе Павловка Валуйского городского округа. Кроме того, закрыт въезд в село Вязовое Краснояружского района.