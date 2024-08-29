Война Девятьсот восемнадцатый день. Хроника «Медузы»

Здравствуйте. Сегодня 918-й день полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. В этой хронике «Медуза» продолжит следить за боевыми действиями в Украине и связанными с войной событиями в остальном мире.

хроника прошедшего дня войны

Война Девятьсот семнадцатый день. Хроника «Медузы»

хроника прошедшего дня войны