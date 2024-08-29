Против бывшего замминистра обороны РФ Павла Попова возбудили уголовное дело о мошенничестве

В отношении бывшего заместителя министра обороны России Павла Попова возбуждено уголовное дело о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). Об этом сообщили в Следственном комитете.

По версии следствия, с 2021 по 2024 год Попов, «отвечая за развитие, обслуживание и работу парка , обогащался за счет этого учреждения, действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым».

СК утверждает, что за счет парка «Патриот» Попов «организовал выполнение строительных и ремонтных работ, а также поставку различных материальных ценностей себе на загородный участок». Следствие также считает, что генерал «принуждал» руководителей коммерческих компаний, у которых были контракты с парком, «выполнять строительно-монтажные работы у себя в загородных апартаментах, не оплачивая их». Кроме того, за счет парка Попов «продолжил обеспечивать техническое и хозяйственное обслуживание своего участка площадью около трех гектаров».

«В ходе следственных действий установлено, что помимо указанного участка с домами в собственности Попова и членов его семьи находятся многочисленные объекты недвижимости в престижных районах города Москвы, Московской области и Краснодарского края. Общая стоимость этих объектов составляет более 500 млн рублей. Законность приобретения указанного имущества также проверяется в рамках уголовного дела», — заявили в СК.

ТАСС пишет, что Попов задержан. В сообщении Следственного комитета об этом не говорится.

Президент РФ Владимир Путин освободил Павла Попова от должности заместителя министра обороны в июне 2024 года.

5 августа Следственный комитет сообщил о задержании директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова по уголовному делу о мошенничестве. Также был задержан заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Владимир Шестеров. По версии следствия, Ахмедов и Шестеров вместе с соучастниками причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка и культурно-выставочного центра «Патриот».

Начиная с апреля, следователи задержали по меньшей мере четырех генералов: это бывший замглавы Минобороны Тимур Иванов, начальник главного управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов, начальник главного управления связи Минобороны РФ Вадим Шамарин и бывший командующий 58-й армией Иван Попов.

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