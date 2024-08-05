Задержан директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов

Следственный комитет России сообщил 5 августа, что директор парка Вооруженных сил РФ в Московской области Вячеслав Ахмедов задержан по уголовному делу о мошенничестве. По ходатайству следствия суд заключил его под стражу.

Также задержан заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Владимир Шестеров. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По версии следствия, Ахмедов и Шестеров вместе с соучастниками причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование «Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» и ФГАУ Конгрессно-выставочный центр «Патриот».Сумма хищений при госзакупках в парке «Патриот» составила более 40 миллионов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным источников РИА Новости, Ахмедова задержали на его рабочем месте, вместе с ним задержаны и другие сотрудники, их доставили на допрос. Издание «Постньюс» сообщило утром 5 августа, что, по данным источников, во время задержания руководителей парка «Патриот» некоторые сотрудники оказались заблокированы на своих рабочих местах, а отдельных представителей администрации увезли на допросы.

Российские госагентства, в том числе ТАСС, сообщили 23 июля, что в парке «Патриот» прошли следственные действия, связанные с хищением более 40 миллионов рублей при госзакупках. Источник ТАСС говорил, что следственные действия проводились в том числе с директором парка Вячеславом Ахмедовым.

В Минобороны РФ последние месяцы проводят кадровые чистки. В мае своего поста лишился министр обороны РФ Сергей Шойгу. Кроме того, начиная с апреля, следователи задержали по меньшей мере четырех генералов: это бывший замглавы Минобороны Тимур Иванов, начальник главного управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов, начальник главного управления связи Минобороны РФ Вадим Шамарин и бывший командующий 58-й армией Иван Попов. Иванова, Кузнецова и Шамарина обвинили в получении взяток, Попова — в мошенничестве.

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