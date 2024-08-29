Нидерланды разрешили Украине применять F-16 над Россией

Украина может применять полученные от Нидерландов истребители F-16 на территории России. Об этом в интервью радиовещательной корпорации NOS сказал командующий Вооруженными силами Нидерландов Онно Эйхельсхайм.

«Мы не вводили никаких ограничений на использование и дальность действия F-16 при условии соблюдения законов войны», — сказал он.

По его словам, военное руководство Нидерландов считает украинское наступление в Курской области «блестящим». Эйхельсхайм подчеркнул, что он не против, если и другое нидерландское оружие будет использоваться ВСУ в «таких наступательных действиях».

«Предоставляемые нами ресурсы могут быть использованы Украиной по своему усмотрению при условии соблюдения гуманитарного права. <…> Мы хотим, чтобы Украина выиграла войну. Я думаю, мы прилагаем все усилия, чтобы это произошло», — сказал командующий.

В начале августа президент Украины Владимир Зеленский объявил, что ВСУ получили на вооружение первые американские истребители F-16. По сведениям The Economist, Украина пока получила десять истребителей, а до конца 2024 года в страну прибудут еще 20 самолетов американского производства. Нидерланды пообещали Украине 24 самолета F-16. Сколько из них уже передали Киеву, неизвестно.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен ранее говорила, что переданные Украине истребители F-16 могут быть использованы для нанесения ударов по целям на территории России.

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