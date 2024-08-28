В Ростовской области после атаки украинских беспилотников загорелась нефтебаза. В Воронежской области временно эвакуировали жителей двух сел

Ростовскую область в ночь на 28 августа атаковали украинские беспилотники, в результате атаки загорелась нефтебаза в Каменском районе.

Глава региона Василий Голубев сообщил, что около трех часов ночи были сбиты четыре беспилотника. По его словам, в Каменском районе в результате атаки начался пожар на топливном складе. Пострадавших в результате атаки нет, заявил Голубев.

Местные телеграм-каналы пишут, что загорелась нефтебаза. Портал 161.ru со ссылкой на читателей пишет, что огонь заметили на подъезде к Каменску-Шахтинскому с трассы М-4 «Дон». По данным телеграм-канала «Это Ростов», украинские беспилотники атаковали комбинат «Атлас» в Каменском районе области. Пожар, как пишет телеграм-канал, затронул несколько цистерн. По данным телеграм-канала Baza, пожар начался после того, как на территорию нефтебазы, расположенной рядом с поселком Молодежный, упали два беспилотника. Телеграм-канал пишет, что горят три цистерны.

Также украинские беспилотники ночью атаковали Воронежскую область. Глава региона Александр Гусев сообщил, что в Россошанском районе был уничтожен беспилотник, упавшие обломки которого вызвали «возгорание вблизи взрывоопасных объектов». По его словам, детонации не было, однако жителей двух населенных пунктов временно эвакуировали. Пострадавших и разрушений в результате атаки нет, добавил Гусев.

Минобороны России отчиталось, что в ночь на 28 августа были сбиты 12 украинских беспилотников: восемь — над Воронежской областью и четыре — над Ростовской.

Кроме того, утром 28 августа представитель Росавиации сообщил о введении временных ограничений в аэропорте Казани для обеспечения безопасности полетов. С чем это связано — не уточняется.