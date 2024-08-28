Беспилотники впервые атаковали Кировскую область

Губернатор Кировской области Александр Соколов сообщил, что утром 28 августа беспилотник атаковал город Котельнич.

«Беспилотник атаковал емкость для хранения нефтепродуктов», — написал глава региона в телеграме, добавив, что жертв и возгорания нет, «ситуация под контролем».

Телеграм-канал Baza утверждает, что два дрона атаковали склад с нефтепродуктами на комбинате «Вятка». Один из беспилотников ударил в крышу резервуара, второй попал в пустую цистерну. Вскоре канал сообщил, что нефтебазу атаковали еще два дрона. После удара и взрыва один из резервуаров загорелся.

По информации телеграм-канала Shot, в результате ударов украинских беспилотников горят два резервуара.

Город Котельнич расположен на расстоянии примерно 1,5 тысячи километров от границы с Украиной. Об атаках дронов в Кировской области ранее не сообщалось, отмечает «Русская служба Би-би-си».

Осторожно, на видео есть мат.

В ночь на 28 августа украинские беспилотники атаковали Ростовскую область, в результате загорелась нефтебаза в Каменском районе. Кроме того, губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в Россошанском районе был уничтожен беспилотник, упавшие обломки которого вызвали «возгорание вблизи взрывоопасных объектов».

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