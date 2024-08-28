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Война Девятьсот семнадцатый день. Хроника «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 27 августа читайте здесь.
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Главные новости ночи и утра
- В Каменском районе Ростовской области после атаки беспилотников загорелся топливный склад, заявил губернатор Василий Голубев. По его словам, около трех часов ночи 28 августа в регионе были сбиты четыре украинских дрона. Местные СМИ сообщают, что возгорание произошло на нефтебазе комбината «Атлас» Росрезерва. Пострадавших в результате атаки нет, утверждает Голубев.
- Ночью украинские беспилотники атаковали Воронежскую область. Глава региона Александр Гусев сообщил, что в Россошанском районе уничтожен один дрон, обломки которого вызвали «возгорание вблизи взрывоопасных объектов». В связи с атакой жителей двух населенных пунктов временно эвакуировали. Пострадавших и разрушений нет, добавил Гусев.
- Украинские дроны-камикадзе атаковали вечером 27 августа село Курковичи Стародубского муниципального округа в Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз. В результате в селе загорелся один из жилых домов. На место происшествия прибыли пожарно-спасательный расчет и глава администрации муниципалитета Александр Подольный. Во время повторной атаки дрона Он и еще два человека получили ранения, оказывая помощь местным жителям. Пострадавших госпитализировали, возгорание ликвидировано, добавил губернатор.
- Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 28 августа дежурные силы ПВО сбили 12 украинских беспилотников: восемь — над Воронежской областью и четыре — над Ростовской.
- Представитель Росавиации сообщил, что утром в среду введены временные ограничения в аэропортах Казани и Нижнекамска для обеспечения безопасности полетов. Самолеты, направляющиеся в Казань, перенаправлены на запасной аэродром в Самару. С чем это связано — не уточняется. Обычно полеты ограничивают из-за угрозы атаки дронов.
- Украинские военные утверждают, что сбили российский штурмовик Су-25 на краматорском направлении в Донецкой области. 28-я отдельная механизированная бригада ВСУ опубликовала видео, на котором запечатлены два истребителя — возле одного из них возникает вспышка, после чего он пропадает из кадра. В телеграм-канале бригады пишут, что «судьба экипажа пока не известна». По данным OSINT-проекта Oryx, с начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла по меньшей мере 33 штурмовика Су-25.
- Пентагон не снимал ограничения на использование американского оружия для ударов ВСУ вглубь территории России, заявил на брифинге официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер. По его словам, США разрешают украинским военным использовать поставленное Вашингтоном оружие для самообороны. «Что касается дальнобойных ударов по территории России, наша позиция не изменилась», — сказал Райдер. Ранее издание Politico сообщало, что Украина подготовила список целей на территории России, чтобы убедить Белый дом снять ограничения на удары дальнобойным оружием. Украина добивается снятия этого запрета уже несколько месяцев.
- В прифронтовых районах Донбасса, где российская армия продолжает активное наступление, введен почти круглосуточный комендантский час. Как объявил глава военной администрации Донецкой области Вадим Филашкин, с 28 августа ограничения на передвижения действуют с 15:00 до 11:00 (то есть 20 часов в сутки) в Покровской, Селидовской и Кураховской общинах.