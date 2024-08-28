«ВСУ не оставляют попыток проникнуть в город». Власти Курской области ограничили въезд в Курчатов, где находится Курская АЭС

Въезд в город Курчатов Курской области, где находится Курская АЭС, ограничили из-за режима контртеррористической операции (КТО), действующего в регионе, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов в телеграм-канале 28 августа.

По его словам, оперативный штаб КТО принял такое решение из-за того, что «ВСУ не оставляют попыток проникнуть в город». На въезде в Курчатов будут действовать блокпосты.

В Курчатов смогут спокойно въезжать жители города, имеющие регистрацию. Люди, которые работают в городе без регистрации, смогут получить пропуска у представителей властей, которые будут дежурить на блокпостах с 7:00 до 17:00. Сотрудники Курской атомной станции и строительства Курской АЭС-2 могут получить пропуска у руководителей своей компании.

Глава Курской области добавил, что водителям, ранее проезжавшим через Курчатов транзитом, придется искать альтернативные маршруты объезда.

Вооруженные силы Украины начали наступление в Курской области 6 августа. В Курской, а также в соседних Белгородской и Брянской областях с 10 августа действует режим контртеррористической операции. В рамках режима КТО в Курчатове и Курчатовском районе с 21 августа временно запретили продажу алкоголя после 17:00.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что украинская армия 22 августа пыталась атаковать Курскую атомную электростанцию. По приглашению Путина 27 августа АЭС посетил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. После визита он заявил журналистам, что «здесь сейчас возникла опасность ядерного инцидента». По словам Гросси, у реактора Курской АЭС нет защитной оболочки, поэтому он уязвим. В случае внешнего воздействия на реактор, добавил Гросси, есть угроза ядерного инцидента с возможным выбросом радиации.

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