Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил после визита на Курскую АЭС в городе Курчатов Курской области, что «здесь сейчас возникла опасность ядерного инцидента». Об этом он сказал на пресс-конференции 27 августа, пишет «Интерфакс».

Глава МАГАТЭ заявил, что боевые действия, идущие в нескольких километрах от атомной электростанции, «вызывают серьезные опасения». По словам Гросси, у реактора Курской АЭС нет защитной оболочки, поэтому он уязвим.

Особенностью Курской АЭС является то, что там эксплуатируются реакторы типа . РБМК по своей конструкции не имеет защитной оболочки, контейнмента, которой оснащены многие реакторы других типов в мире. Отсутствие контейнмента означает, что активная зона реактора находится практически в обычном здании и очень уязвима для ударов артиллерии или ударов дронов.

В случае внешнего воздействия на реактор, добавил Гросси, есть угроза ядерного инцидента.

Не совсем правильно напрямую сравнивать Чернобыльскую и Курскую АЭС. Можно сказать, что на территории Курской АЭС работает реактор такого же типа, который не имеет специальной защиты. И, действительно, в случае попадания, в случае какого-то внешнего воздействия на активную зону этого реактора, произойдет ядерный инцидент, возможно, с выбросом радиации.

Глава МАГАТЭ рассказал, что приехал на Курскую АЭС по предложению президента РФ Владимира Путина, чтобы «лично оценить обстановку» на станции. «Исходя из того, что мне удалось увидеть сегодня на станции, я могу сказать, что станция эксплуатируется в режиме, очень близком к нормальному», — сообщил Гросси. Он отметил, что смог увидеть основные объекты АЭС, в том числе реакторный и машинный залы, зал управления и хранилище отработанного топлива.

Отвечая на вопрос журналистов, Гросси сказал, что «видел следы атак дронов». «Это вызывает большое опасение за режим безопасности на объекте», — заявил он.

После общения с журналистами Гросси намерен отправиться в Киев, где рассчитывает поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Вскоре после начала наступления ВСУ в Курской области Россия сообщила МАГАТЭ 10 августа, что на территории Курской АЭС обнаружили фрагменты сбитых ракет. Глава МАГАТЭ посетил Курскую АЭС спустя меньше чем неделю после того, как президент РФ Владимир Путин заявил, что украинская армия пыталась атаковать станцию 22 августа.