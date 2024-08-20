В Курчатове, где находится Курская АЭС, запретили продавать алкоголь по вечерам

В Курчатовском районе и городе Курчатове, где находится Курская АЭС, с 21 августа будет введен запрет на розничную продажу алкоголя с 17:00, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов.

Оперативный штаб принял такое решение, чтобы обеспечить общественный порядок и безопасность в связи с действием на территории Курской области режима контртеррористической операции, пояснил Смирнов.

Запрет не коснется предприятий общепита, добавил он.

Смирнов напомнил, что розничная продажа алкоголя уже запрещена в девяти районах области (часть из них граничит с Украиной) и в городе Льгов.

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карта боев в курской области

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