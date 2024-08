Власти России запретили въезд в страну 92 гражданам США. Среди них журналисты The Washington Post, The Wall Street Journal и The New York Times

Российские власти ввели персональные санкции в отношении 92 граждан США, им запрещается въезд в Россию. Об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел РФ.

Такое решение МИД объяснил «русофобским курсом», который проводит администрация президента США Джо Байдена. Частью этого курса, по мнению МИД, стали «ковровые санкции в отношении российских политиков, представителей бизнес-сообщества, деятелей науки и культуры, журналистов и медийных структур».

Власти РФ запретили въезд в страну «руководителям и чиновникам различного звена силовых ведомств и спецслужб, главам ключевых компаний ВПК и финансовых институтов, поставляющих вооружения ВСУ и спонсирующих режим в Киеве», а также журналистам «ведущих изданий либерал-глобалистского толка», которые причастны «к изготовлению и распространению „фейков“ о России и российских вооруженных силах».

В санкционный список МИД РФ попали, в частности, главный редактор The Wall Street Journal Эмма Такер и несколько журналистов издания, глава командования космических систем ВС США Филип Гаррант, журналисты The New York Times и The Washington Post, прокуроры округов нескольких американских штатов.