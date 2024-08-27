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Война Девятьсот шестнадцатый день. Хроника «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 26 августа читайте здесь.
Новые материалы «Медузы», связанные с войной
- Россия нанесла новый удар по Украине — после самой массированной атаки с начала войны. В Кривом Роге повреждена гостиница, в Запорожской и Харьковской областях — объекты инфраструктуры.
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- Российские войска в ночь на 27 августа осуществили новый массированный удар по Украине. В Киеве ночью слышали три взрыва, сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев. Власти Киева сообщили, что российские военные нанесли комбинированный удар по Украине, применив ударные дроны, баллистические, крылатые и аэробаллистические ракеты.
- По словам главы Киевской городской военной администрации Сергея Попко, в Киеве четыре раза объявляли воздушную тревогу: сперва из-за атаки беспилотников, затем — из-за взлета истребителей МиГ-31К, которые выпустили ракеты «Кинжал» через Киевскую область в направлении западных областей. Около пяти утра стратегические бомбардировщики Ту-95МС запустили крылатые ракеты Х-101 по Киеву. «Воздушный удар, как и вчера, вновь закончился волнами атак барражирующих боеприпасов», — заявил Попко. По его словам, силы ПВО сбили около 15 ударных дронов и несколько ракет. «Все, что летело на столицу Украины — уничтожено», — утверждает он. Попко отметил, что в лесопарковых зонах Днепровского и Деснянского района упали обломки, из-за чего возникли возгорания.
- Два человека погибли и пятеро получили ранения в результате российского ракетного удара по гостинице «Аврора» в Кривом Роге, сообщил глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак. Четырехэтажное здание частично разрушено. Сотрудники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям спасли из-под завалов пять человек. Двое из них — 43-летняя женщина и 37-летний мужчина — госпитализированы в тяжелом и среднем состоянии. Под завалами могут находиться еще двое пропавших без вести жителей. Российское агентство РИА Новости утверждает, что, по информации «пророссийского сопротивления», под удар попала гостиница, где размещались иностранные инструкторы ВСУ, якобы оттуда вывезли 15 пострадавших, говоривших на английском языке. Помимо гостиницы, по данным украинских властей, повреждены шесть близлежащих магазинов, четыре многоэтажных дома и восемь автомобилей.
- Глава администрации Запорожской области Иван Федоров сообщил, что ночью в ходе российской атаки дронов погибли трое жителей и пятеро ранены. По предварительным данным, беспилотники нанесли семь ударов по городу Запорожье и Запорожскому району. Взрывной волной и обломками дронов повреждены частные дома, произошли пожары. По данным МВД Украины, в результате атаки повреждены дома, инфраструктурный объект, транспортные средства и гаражи. В МВД говорят, что погибли два человека, ранены четверо.
- В Хмельницкой области в результате российской атаки загорелись два частных дома и пострадал один человек, сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.
- В Харьковской области вечером 26 августа под ракетный удар попал объект инфраструктуры в селе Андреевка в Изюмском районе, сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов. По его словам, российские войска ударили из комплекса «Искандер» в 23:43. Повреждены здания и три автомобиля. Пострадали четыре человека.
- В Киевской области, по заявлению властей, силы ПВО отражали российскую атаку. По данным администрации, попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры нет, из-за упавших обломков загорелась трава.
- Российские военные атаковали Новоалександровку в Херсонской области около 7 утра 27 августа. Село в Бериславском районе обстреляли из артиллерии, также его атаковали дроны. Ранены 69-летний мужчина и 72-летняя женщина, их госпитализировали в состоянии средней тяжести, сообщили в Херсонской областной администрации.
- Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил, что российские военные в ночь на 27 августа нанесли удар по Украине ракетами различных типов и ударными беспилотниками. По его словам, самолеты МиГ-31К запустили три ракеты Х-47М2 «Кинжал», бомбардировщики Ту-22М3 — пять крылатых ракет Х-101. Кроме того, комплекс «Искандер-М» запустил баллистическую ракету, а «Искандер-К» — крылатую ракету. Помимо этого, российские войска использовали 81 ударный беспилотник «Шахед». По состоянию на 9:00, силы ПВО сбили пять крылатых ракет Х-101 и 60 ударных дронов. Кроме того, десять беспилотников «локационно потеряны», предположительно, они упали на территории Украины, один дрон пересек границу с Беларусью, а еще около десяти оставались в воздушном пространстве Украины. Олещук добавил, что силы ПВО отражали атаку беспилотников в 16 областях: в Киевской, Хмельницкой, Ровенской, Винницкой, Черкасской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Хмельницкой, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Житомирской, Сумской, Черниговской и Кировоградской.
- Российские войска накануне, 26 августа, нанесли самый массированный удар по Украине, применив 127 ракет и 109 дронов. По оценке «Экономической правды», воздушная атака 26 августа стоила России около 1,26 миллиарда долларов. В результате атаки по всей Украине погибли семь человек и 47 пострадали, сообщили в ГСЧС. Среди пострадавших четверо детей 2014, 2017 и 2024 годов рождения.
Здравствуйте. Сегодня 916-й день полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. В этой хронике «Медуза» продолжит следить за боевыми действиями и связанными с войной событиями в остальном мире. Спасибо, что вы с нами.