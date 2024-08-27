«Верстка»: в Москве после наступления ВСУ в Курской области в два раза чаще стали заключать контракт с Минобороны

Жители Москвы стали чаще заключать контракт на военную службу после того, как Вооруженные силы Украины 6 августа начали наступление в Курской области. Об этом 27 августа сообщило издание «Верстка», ссылаясь на данные ежедневной статистики Единого пункта отбора на контрактную службу, которые журналистам предоставил источник в мэрии Москвы.

Вот как, согласно этой информации, росло число желающих заключить контракт с Минобороны РФ за неделю до наступления ВСУ и сразу после. Приведены данные по заключенным контрактам в среднем за день :

с 29 июля по 4 августа — 97 человек;

с 5 по 11 августа — 126 человек;

с 12 по 18 августа — 180 человек;

с 19 по 25 августа — 213 человек.

Источник «Верстки» в мэрии Москвы, предоставивший такие данные, утверждает, что половина всех, кто заключает контракты, «мотивирует это вторжением ВСУ в Курскую область». «Мол, „Я всегда говорил, что пойду если нападут на мою родину. Вот напали“. Или, „Вы видели, что в Курске делается?“», — говорит собеседник издания.

Как отмечает «Верстка», в прошлый раз число желающих заключить контракт выросло после того, как 23 июля мэр Москвы Сергей Собянин установил единовременную дополнительную выплату в размере 1,9 миллиона рублей для тех, кто заключит контракт с Минобороны России. До этого, указывает издание, интерес к контрактам в Москве падал в течение всего года.

Вооруженные силы Украины в ходе наступления в Курской области взяли под свой контроль несколько десятков населенных пунктов региона. Наиболее ожесточенные бои идут у трасс Суджа — Курск и Суджа — Льгов, а также у крупного районного центра Коренево, следует из карты боев «Медузы» по состоянию на 23 августа.

карта боев «Медузы»

Бои в Курской области вынудили ВС РФ перебросить часть сил с украинских фронтов. Даже это пока не остановило наступление ВСУ Но оборона ВСУ в Донбассе — в кризисе. Карта боев на 23 августа

карта боев «Медузы»

Бои в Курской области вынудили ВС РФ перебросить часть сил с украинских фронтов. Даже это пока не остановило наступление ВСУ Но оборона ВСУ в Донбассе — в кризисе. Карта боев на 23 августа