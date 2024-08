Сырский: ВСУ в Курской области взяли в плен более 590 российских военных. Россия перебросила на курское направление 30 тысяч военных из Украины

Вооруженные силы Украины контролируют 1294 квадратных километров в Курской области, взяв под контроль 100 населенных пунктов региона, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, выступая по видеосвязи на форуме «Украина 2024. Независимость» в Киеве.

По словам главкома, украинские военные продолжают продвигаться вперед. На сегодняшний день в ходе операции в Курской области они, как утверждает Сырский, взяли в плен российских военнослужащих.

Ранее власти Украины сообщали, что с начала операции в российском приграничном регионе в плен попали «сотни» военных РФ. Газета The Washington Post 25 августа писала, что в украинский плен попали более 240 российских солдат.

«Курская операция отвлекла значительное количество военнослужащих [РФ]. На данный момент мы можем констатировать, что около 30 тысяч военнослужащих уже переброшено на Курское направление и эта цифра растет», — заявил главком ВСУ. При этом он отметил, что армия России наращивает усилия на покровском направлении, и пытается снимать части для переброски в Курскую область с других направлений.

ВСУ прорвали границу в Курской области 6 августа и с тех пор ведут наступление на территории региона. Аналитики называли главной целью операции — попытку заставить Москву перебросить силы из Донецкой области, где армия РФ продвигается.

По оценке «Медузы», основанной на открытых данных, по состоянию на 22 августа ВСУ контролировали территорию площадью 950 квадратных километров и 66 населенных пунктов Курской области.

18 августа The Wall Street Journal сообщала, что командование российских войск перебросило пять тысяч военнослужащих из Украины. Bloomberg спустя несколько дней сообщал, что командование войск РФ решило не перебрасывать значительные силы с линии фронта в Донбассе в Курскую область. Источник агентства говорил, что Кремль намерен задействовать в этой операции призывников.

The Wall Street Journal оценивала численность сил, которые необходимы РФ для отражения наступления ВСУ в Курской области, в 20 тысяч военных. The New York Times считала, что России потребуется не менее 50 тысяч военнослужащих.

Ситуация на фронте. Карта боев

Бои в Курской области вынудили ВС РФ перебросить часть сил с украинских фронтов. Даже это пока не остановило наступление ВСУ Но оборона ВСУ в Донбассе — в кризисе. Карта боев на 23 августа

