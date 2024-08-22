Bloomberg: Минобороны РФ решило не перебрасывать войска из Донбасса на защиту Курской области

Российское командование приняло решение не перебрасывать значительные силы с линии фронта в Донбассе, чтобы помочь остановить наступление ВСУ в Курской области. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к Кремлю и осведомленный о ходе дискуссий по этому вопросу.

Американский Институт изучения войны (ISW) ранее сообщал, что некоторое число российских военных, вероятно, перебросили с юга и востока Украины в Курскую область, но эти военнослужащие не были на передовой.

Продолжающаяся третью неделю операция ВСУ в Курской области, отмечает агентство, «застала Кремль врасплох» и Минобороны РФ «изо всех сил пытается организовать эффективный ответ и отразить вторжение». Однако при этом российские военные не меняют планов по захвату Донецкой области и не планируют ослаблять наступление на этом участке фронта. За последнюю неделю ВС РФ продвинулись в районе Покровска — важного логистического узла ВСУ в Донбассе. Местные власти уже призвали жителей срочно эвакуироваться из города.

По мнению военного аналитика Яна Матвеева, для возвращения захваченных Украиной территорий в Курской области потребуется от 40 до 50 тысяч военнослужащих. Источник Bloomberg заявил, что Кремль намерен задействовать в этой операции призывников. Формально развертывание срочников в Курской области не нарушает обещание властей РФ не отправлять их на войну в Украину. Информация о попавших в плен российских срочниках стала появляться с первого дня наступления ВСУ в Курской области.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и Минобороны РФ на запросы агентства не ответили.

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