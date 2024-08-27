Дмитрий Муратов попросил Красный крест вмешаться в судьбу Алексея Горинова

Журналист и лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов написал письмо главе Международного Красного креста Мирьяне Сполярич-Эггер с просьбой вмешаться в судьбу Алексея Горинова, осужденного за «фейки» об армии. Об этом сообщает «Новая газета».

Как отмечает издание, сейчас 63-летнего Горинова пытают в колонии: «У него нет матраса и одеяла, горячей воды и исправного туалета, книг, писем и звонков. Из-за полной изоляции он начал забывать слова». Вполне вероятно, пишет «Новая газета», вскоре Горинов получит , «до конца которого он, конечно, не доживет».

«Последствия бездействия очевидны. Я прошу Вас, госпожа Сполярич, содействовать оказанию медицинской помощи и избавлению от пыток Алексея Горинова. прошу Вас о неотложной инспекции Красного Креста в места, где содержатся признанные международным сообществом политические заключенные в России и Беларуси», — цитирует издание письмо Муратова.

Алексей Горинов — первый человек, осужденный в России по статье о «фейках» об армии. Он получил семь лет за то, что предложил объявить минуту молчания «по жертвам происходящей военной агрессии в Украине» во время заседания совета муниципальных депутатов Красносельского района Москвы.