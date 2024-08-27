ФСБ заявила об уголовных делах на журналистов Deutsche Welle и «1+1» за репортажи из Суджи

Федеральная служба безопасности объявила о расследовании уголовных дел в отношении корреспондента Deutsche Welle Николаса Конноли и журналистки украинского телеканала «1+1» Натальи Нагорной, сделавших репортажи из Суджи в Курской области, находящейся под контролем ВСУ.

Конноли и Нагорную обвиняют в незаконном пересечении государственной границы РФ, «совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованном группой либо с применением насилия или с угрозой его применения» (часть 3 статьи 322 УК), пишет «Интерфакс». Обвинение в такой формулировке предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

С 17 августа, заявили в ФСБ, за подобные «противоправные деяния» уголовные дела возбуждены в отношении семи иностранных журналистов.

Ранее ФСБ заявляла об уголовных делах за репортажи из Суджи в отношении корреспондента CNN Ника Уолша, украинских журналисток Олеси Боровик и Дианы Буцко, а также итальянских журналисток Симони Трайни и Стефани Баттистини.

Что рассказывают жители Суджи

«Пускай договорится Путин с вашим Зеленским» Журналисты The Washington Post побывали в Судже, захваченной ВСУ. Там остаются мирные жители, которые просят о гуманитарном коридоре

Что рассказывают жители Суджи

«Пускай договорится Путин с вашим Зеленским» Журналисты The Washington Post побывали в Судже, захваченной ВСУ. Там остаются мирные жители, которые просят о гуманитарном коридоре