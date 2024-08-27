Зеленский: Украина создала и испытала свою первую баллистическую ракету

Украина продолжает развивать свой военно-промышленный комплекс — страна создала и испытала свою первую баллистическую ракету, заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в рамках Форума руководителей государственных институтов.

«Какие еще есть наработки Украины? Ну, думал, что рано об этом говорить, но… Было испытание — положительно — первой баллистической украинской ракеты. Я с этим поздравляю наш оборонно-промышленный комплекс», — рассказал Зеленский.

Украинский лидер заявил, что не может раскрыть больше информации о ракете. По его словам, он решил рассказать о ней, чтобы общество могло оценить «наших людей, которые 24/7 работают на оборонных предприятиях».

В ходе пресс-конференции Зеленский также ответил на вопрос о том, что говорят западные партнеры по разрешению применять их дальнобойное оружие по военным целям на территории России. «Пытаются не говорить со мной об этом. А я поднимаю этот вопрос. В принципе вот так: Олимпиада прошла, а пинг-понг остался», — сказал украинский лидер.

25 августа Владимир Зеленский сообщил о первом успешном применении еще одного нового оружия — украинской дальнобойной ракеты-дрона «Паляница». Ее разработали за полтора года, она запускается с наземной платформы и имеет дальность до 600-700 километров. Издание «Украинская правда» писало, что почти вся информация о ракете засекречена, а в пределах ее действия находятся «два десятка российских военных аэродромов».

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