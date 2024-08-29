Власти Украины заявили, что во время самой массированной атаки российской армии на двух АЭС отключились четыре энергоблока

Власти Украины заявили Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), что 26 августа, когда войска РФ нанесли массированный удар по Украине, от электросети были отключены несколько энергоблоков украинских атомных электростанций. Об этом говорится в письме (.pdf) постоянного представительства Украины при МАГАТЭ, направленном в агентство 28 августа.

В результате российской атаки, заявили представители Украины, в 08:58 утра от электросети отключились первый, третий и четвертый энергоблоки Ровенской АЭС. Кроме того, в 09:05 мощность Южно-Украинской АЭС была снижена до 1800 мегаватт, а в 17:10 третий энергоблок этой станции отключили от сети из-за колебаний в национальной энергосистеме Украины.

«Российская Федерация продолжает целенаправленно атаковать энергетическую инфраструктуру Украины, намереваясь нарушить работу атомных электростанций страны, которые обеспечивают большую часть украинской электроэнергии. Российские атаки представляют значительный риск для стабильной работы ядерных объектов в Украине и безопасности миллионов людей», — заявили в представительстве Украины.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя эту информацию, заявил 29 августа, что российские удары по энергетике — «это больше, чем террор гражданских». По его словам, Россия «угрожает миру ядерной катастрофой».

В МАГАТЭ на момент публикации не комментировали заявления Украины.

Вооруженные силы РФ 26 августа нанесли самый массированный удар по Украине за все время войны. По информации ВСУ, Россия применила 127 ракет и 109 ударных дронов. Целью атаки стали многочисленные объекты энергетики по всей стране — о повреждениях объектов энергетики и инфраструктуры сообщали власти десяти областей Украины. Во многих городах, в том числе в Киеве, отключали подачу электроэнергии.

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