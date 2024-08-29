Кинбурнская коса расположена в Херсонской и Николаевской областях Украины. В Николаевской области по состоянию на конец августа 2024 года это единственная оккупированная российскими войсками территория. В начале августа Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщало об операции спецназа на Кинбурнской косе, в ходе которой была уничтожена бронетехника и живая сила противника. «Кинбурнская коса будет свободной, как и все остальные временно оккупированные территории Украины», — говорилось в опубликованном ГУР заявлении. Пока же Кинбурнская коса остается под контролем российских войск. Фотографии военных из 52-й артиллерийской бригады Воздушно-десантных войск РФ на Кинбурнской косе были сделаны 23 августа.

Алексей Коновалов / ТАСС / Profimedia

Алексей Коновалов / ТАСС / Profimedia

Алексей Коновалов / ТАСС / Profimedia

Алексей Коновалов / ТАСС / Profimedia

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