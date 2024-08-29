Генштаб ВСУ подтвердил, что украинские военные ударили по нефтебазам в Ростовской и Кировской областях

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил, что в ночь на 28 августа украинские военные атаковали две нефтебазы на территории России — базу «Атлас» в Ростовской области и «Зенит» в Кировской областях.

Комментируя удар по нефтебазе в Ростовской области, Генштаб ВСУ заявил, что «поражен еще один стратегический объект российских оккупантов». Удар по нефтебазе, как утверждается, нанесли подразделения Сил специальных операций и Главного управления разведки Минобороны Украины. В результате атаки, заявили в Генштабе, загорелись резервуары с нефтепродуктами, к ликвидации пожара привлекли пожарные поезда.

Атака дронов на нефтебазы в Ростовской и Кировской областях Meduza

Кроме того, добавили в ВСУ, украинские военные нанесли удар по полевому артиллерийскому складу группировки российских войск «Запад» в Воронежской области.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в ночь на 28 августа в Каменском районе региона в результате атаки беспилотников «произошло возгорание на топливном складе», никто не пострадал. Дроны атаковали нефтебазу у трассы М-4 «Дон», загорелись три цистерны с топливом, писал телеграм-канал Baza. Утром 29 августа издание 161.ru сообщило, что, по словам водителей, проезжавших по трассе, на нефтебазе ночью взорвался и загорелся еще один резервуар. Тушение пожара продолжается.

Из-за пожара на нефтебазе в Ростовской области в небо поднимается черный дым. По оценке 161.ru, основанной на спутниковом снимке, уже к 11:00 28 августа шлейф дыма растянулся не менее чем на 30 километров.

Спутниковый снимок нефтебазы, загоревшейся после атаки украинских дронов в Каменском районе Ростовской области, 28 августа 2024 года Planet Labs / Reuters / Scanpix / LETA

Об атаке беспилотников в Кировской области 28 августа сообщал глава региона Александр Соколов. По его словам, дрон атаковал емкость для хранения нефтепродуктов, но возгорания не произошло. Беспилотники впервые атаковали Кировскую область.

В Воронежской области, как сообщал 28 августа губернатор Александр Гусев, из-за падения сбитого украинского беспилотника в Россошанском районе произошло «возгорание вблизи взрывоопасных объектов». Глава региона заявил, что детонации не произошло, но жителей двух населенных пунктов временно эвакуировали. О каких «взрывоопасных объектах» шла речь, Гусев не уточнял.

В Ростовской области 12-й день тушат пожар, возникший из-за атаки дронов на нефтебазе в Пролетарске. Судя по спутниковому снимку от 28 августа, который опубликовало «Радио Свобода», активное горение нескольких резервуаров с топливом прекратилось, но пожар продолжается. По информации властей на 22 августа, при тушении пожара пострадали 49 сотрудников МЧС.

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