В Белгородской области все школы в 20-километровой приграничной зоне переведут на дистанционное обучение

Оперативный штаб Белгородской области принял решение перевести обучение во всех школах в 20-километровой приграничной зоне в дистанционный формат, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Формат обучения в остальных школах выберут администрации совместно с родителям — они будут работать в «очном и очно-дистанционном формате».

Также оперштаб принял решение об «отселении» жителей четырех приграничных сел «в связи с напряженной обстановкой». Речь идет о селах Пороз и Дроновка Грайворонского округа, а также селе Старый Хутор и хуторе Павловка Валуйского городского округа.

Кроме того, закрыт въезд в село Вязовое Краснояружского района. На въезде будет установлен блокпост, попасть в село можно будет только по разрешению администрации, добавил Гладков. По его словам, обстановка «остается напряженной»: есть много раненых и погибшие.

Въезд в Краснояружский район Белгородской области, расположенный на границе с Украиной, был закрыт еще 12 августа из-за «напряженной обстановки», связанной с наступлением ВСУ в Курской области. На следующий день Гладков сообщил, что оттуда выехали 11 тысяч жителей — почти все население района. В село Пороз Грайворонского района спустя несколько дней после начала наступления ВСУ в Курской области также заходили военные ВСУ. Кроме того, приграничные села в Белгородской области регулярно подвергаются обстрелам и атакам дронов.