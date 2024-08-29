Власти Курской области объявили о наборе добровольцев для «поддержания правопорядка» в районах наступления ВСУ

В Курской области начинают формировать вооруженный добровольческий отряд «Барс — Курск» для «обеспечения безопасности» в районах, где ведут наступательную операцию украинские войска. Об этом 29 августа рассказал врио главы региона Алексей Смирнов.

По его словам, новое формирование «станет важным звеном в поддержании правопорядка на территории Курской области».

Добровольцы, желающие вступить в отряд, пройдут военную подготовку, а затем будут «действовать в тесном взаимодействии» с российской армией в восьми районах региона, где была объявлена эвакуации из-за наступления ВСУ.

«Задачи отряда включают не только обеспечение безопасности, но и участие в жизнеобеспечении отселенных районов, чтобы поддержать оставшихся людей в это сложное время», — написал чиновник в своем телеграм-канале.

Смирнов утверждает, что контракт с добровольцами будут заключать только на полгода. На это время им гарантируют сохранение рабочих мест.

Вооруженные силы Украины с 6 августа ведут наступление в Курской области. В Киеве говорят, что захватили более тысячи квадратных километров российской территории и несколько десятков населенных пунктов. Наиболее ожесточенные бои идут у трасс Суджа — Курск и Суджа — Льгов, а также у крупного районного центра Коренево, следует из карты боев «Медузы» по состоянию на 23 августа. По данным местных властей, из приграничных районов выехали более 130 тысяч местных жителей.

Что происходит в Курской области

Бои в Курской области вынудили ВС РФ перебросить часть сил с украинских фронтов. Даже это пока не остановило наступление ВСУ Но оборона ВСУ в Донбассе — в кризисе. Карта боев на 23 августа

Что происходит в Курской области

Бои в Курской области вынудили ВС РФ перебросить часть сил с украинских фронтов. Даже это пока не остановило наступление ВСУ Но оборона ВСУ в Донбассе — в кризисе. Карта боев на 23 августа