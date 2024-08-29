ТАСС: следствие не смогло установить всех причастных к взрыву на Крымском мосту

Следственному комитету не удалось установить всех соучастников подрыва Крымского моста в октябре 2022 года, пишет ТАСС со ссылкой на один из судебных документов.

В связи с этим, в частности, продлен арест троим подозреваемым, которые задержаны по этому делу. Следствие полагает, что они, находясь на свободе, «вступят в контакт с другими соучастниками», чтобы уклониться от уголовной ответственности или уничтожить доказательства.

Следствие подозревает в причастности к взрыву на мосту Олега Антипова, Александра Былина и Дмитрия Тяжелых. Антипов, по версии следствия, нашел фуру, в которой перевозили взрывчатку. Былин возглавлял компанию «Экстра», которой, по версии следователей, был предназначен груз фуры.

Помимо них, обвинение предъявлено еще пятерым, в числе которых также есть граждане Армении и Украины. Расследование дела завершено. Когда обвинительное заключение утвердит Генпрокуратура, дело будет передано в Южный окружной военный суд.

Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. Одна из веток автомобильной части моста частично обрушилась, а на железнодорожной части загорелся состав с цистернами. В августе 2023 года глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что разработкой плана взрыва и его реализацией занимался лично он и двое его доверенных сотрудников.

Жена петербуржца Олега Антипова, главы логистической фирмы «ТЭК-34», задержанного после взрыва, рассказывала, что ее муж сам связался с ФСБ, намереваясь помочь следствию, но вскоре его задержали, увезли из Санкт-Петербурга в Москву, а затем отправили под арест. Правозащитники считают, что он был задержан «несправедливо и во многом случайно».

Читайте также

Петербуржец Олег Антипов хотел помочь следствию по делу о подрыве Крымского моста. Но его самого посадили в СИЗО Как так вышло? «Медуза» поговорила с его женой

Читайте также

Петербуржец Олег Антипов хотел помочь следствию по делу о подрыве Крымского моста. Но его самого посадили в СИЗО Как так вышло? «Медуза» поговорила с его женой