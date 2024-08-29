В городе Льгов Курской области из-за обстрела повреждена железная дорога

Мэр Льгова в Курской области Алексей Клемешов сообщил 29 августа, что город попал под артиллерийский обстрел со стороны ВСУ.

В результате атаки повреждения получили железнодорожные пути станции «Льгов-Киевский», а также два жилых дома, рассказал Клемешов. Кроме того, загорелся склад одного из комбинатов города, огонь быстро потушили. Никто из жителей не пострадал, добавил глава города.

Администрация Льгова

«Всем, кто покинул город, не рекомендую возвращаться до окончательной стабилизации обстановки», — заявил Алексей Клемешов.

Город Льгов — крупный железнодорожный узел, сообщается на сайте муниципальных образований Курской области. От Льгова отходят железнодорожные линии в направлении Брянска, Воронежа, Курска и Украины.

Вооруженные силы Украины с 6 августа наступают в Курской области. По состоянию на 27 августа, как утверждает главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, украинские военные контролировали 1294 квадратных километров территории Курской области, на которой находятся 100 населенных пунктов. По оценке «Медузы», основанной на открытых данных, по состоянию на 22 августа ВСУ контролировали в Курской области территорию площадью 950 квадратных километров и 66 населенных пунктов.

Наиболее ожесточенные бои в Курской области идут у трасс Суджа — Курск и Суджа — Льгов, а также у крупного районного центра Коренево, следует из карты боев «Медузы» по состоянию на 23 августа.

карта боев

Бои в Курской области вынудили ВС РФ перебросить часть сил с украинских фронтов. Даже это пока не остановило наступление ВСУ Но оборона ВСУ в Донбассе — в кризисе. Карта боев на 23 августа

карта боев

Бои в Курской области вынудили ВС РФ перебросить часть сил с украинских фронтов. Даже это пока не остановило наступление ВСУ Но оборона ВСУ в Донбассе — в кризисе. Карта боев на 23 августа