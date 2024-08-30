ФСБ сообщила о задержании двух колумбийцев, воевавших на стороне ВСУ

Федеральная служба безопасности РФ заявила, что задержала двух граждан Колумбии, которые участвовали в российско-украинской войне на стороне ВСУ.

Подозреваемых зовут Медина Аранда Хосе Арон и Анте Александер. Против них возбуждено уголовное дело о наемничестве (часть 3 статьи 359 УК, предполагает наказание на срок от семи до 15 лет лишения свободы).

Во время обыска у задержанных изъяли «документы, подтверждающие их противоправную деятельность», а также военную одежду украинского образца со знаками различия батальона «Карпатская сечь» ВСУ, говорится в пресс-релизе спецслужбы, который цитирует «Интерфакс».

Как сообщала пресс-служба московских судов, 28 августа Лефортовский суд Москвы арестовал Анте Александера и Медина Аранда Хосе Арона по подозрению в наемничестве на два месяца, до 22 октября 2024 года.

По сведениям газеты El Tiempo, колумбийцев задержали в аэропорту Каракаса 18 июля. Они возвращались с войны в Украине рейсами через Варшаву, Мадрид и Каракас и привлекли внимание венесуэльских правоохранительных органов украинской формой с шевронами и военными рюкзаками.

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