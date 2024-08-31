Бывший командующий Воздушными силами ВСУ прокомментировал свою отставку цитатой Залужного

Николай Олещук, отправленный 30 августа в отставку с поста командующего Воздушными силами ВСУ, прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского в своем телеграм-канале.

Он не стал писать о причинах своей отставки, но процитировал бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который был отправлен в отставку в феврале 2024 года.

«Как бы тяжело нам ни было, но уже точно не будет стыдно», — написал Олещук.

Вечером 30 августа Владимир Зеленский подписал указ об отставке Олещука с поста командующего Воздушными силами ВСУ. Президент Украины не стал объяснять, почему принял такое решение. Он только написал, что благодарен «всем военным летчикам, инженерам, воинам мобильных огневых групп, расчетам ПВО». «Всем, кто действительно сражается для Украины — для результата. И это должно быть так на командном уровне — мы должны усиливаться. И беречь людей. Беречь личный состав. Беречь всех наших воинов», — заявил Зеленский.

Увольнение Олещука произошло вскоре после того, как в Украине разбился первый истребитель F-16, переданный западными странами. В результате крушения истребителя погиб летчик Алексей Месь с позывным «Мунфиш». Причины крушения официально пока не назывались.

Николай Олещук занимал пост командующего Воздушных сил ВСУ с августа 2021 года.