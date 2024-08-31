«Это ротация». Министр обороны Украины заявил, что отставка командующего Воздушными силами ВСУ не связана с потерей F-16

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что отставка командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука не связана с крушением истребителя F-16. Об этом он сказал в интервью CNN.

«Я бы, наверное, сказал, что это ротация. Это два отдельных вопроса… На данном этапе я бы не стал их связывать», — заявил Умеров.

Он также назвал «прискорбной» смерть летчика Алексея Меся, который погиб в результате крушения. По его словам, Украина расследует произошедшее.

«Мы также дали доступ нашим партнерам, поэтому они также анализируют и расследуют вместе с нами», — сказал украинский министр.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отставке командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука 30 августа. Это произошло вскоре после того, как в Украине разбился первый истребитель F-16, переданный западными странами. Причину отставки Олещука Зеленский не называл. Сам бывший командующий, комментируя решение об увольнении, процитировал в своем телеграм-канал экс-главкома ВСУ Валерия Залужного.

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