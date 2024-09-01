Российские военные выпустили более десяти ракет по Харькову. Пострадали более 40 человек

Российские военные днем 1 сентября обстреляли Харьков, сообщил глава региона Олег Синегубов.

По его данным, всего были нанесены более десяти ударов по трем разным районам города. Атака велась ракетами «Искандер-М». Синегубов заявил, что повреждения получили торговый центр, дворец спорта и жилые дома.

В общей сложности, по данным властей региона, пострадал 41 человек, среди них пять детей. О погибших не сообщается.

Российские военные атаку не комментировали. РИА Новости со ссылкой на источник утверждает, что удары наносились по складу со снарядами, а также по дворцу спорта, где базируются ВСУ.

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