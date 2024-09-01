ВСУ обстреляли Белгород и Белгородский район. Ранены одиннадцать человек

Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ, заявил губернатор Вячеслав Гладков.

Как сообщил Гладков, в результате атаки ВСУ поврежден многоквартирный дом и легковой автомобиль. Телеграм-канал «Пепел» пишет, что из-за обстрела зафиксированы как минимум четыре пожара.

По данным Гладкова, пострадали восемь человек, в том числе двое детей. Как сообщает телеграм-канал Baza, пострадавшие дети находятся в тяжелом состоянии, раненому мальчику может грозить ампутация ноги.

Еще один человек, сообщил Гладков, получил ранения в поселке Майский.

В Киеве атаку не комментировали.

Обновлено. Гладков сообщил, что число пострадавших увеличилось до 11 человек. Двое раненых детей находятся в крайне тяжелом состоянии, их могут отправить на лечение в Москву.

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