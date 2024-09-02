Украинские военные обстреляли Белгород. Разрушен детский сад

ВСУ утром 2 сентября обстреляли Белгород и Белгородский район. В результате атаки разрушен детский сад, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Три жителя города получили ранения. После обстрела школы в районе Харьковская гора на неделю перевели на удаленку, а детские сады закрыли. Накануне украинские военные тоже обстреливали Белгород. Тогда пострадали 11 жителей города, в том числе два ребенка.