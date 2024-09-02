«ОВД-Инфо»: с начала войны в России как минимум 148 раз преследовали преподавателей за антивоенную позицию. Многие из них лишились работы после доносов учеников

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину на российских преподавателей, выражавших антивоенную позицию, завели как минимум 106 административных и 23 уголовных дела, говорится в исследовании «ОВД-Инфо».

В общей сложности правозащитники выявили 148 случаев давления властей на преподавателей в школах и вузах в России за последние два с половиной года.

Большинство преподавателей (59%), подвергшихся преследованию, в итоге были уволены (82 случая увольнения, три случая отстранения от преподавания, два случая отстранения с последующим увольнением). Из преследуемых 22 преподавателя эмигрировали, пятеро из них покинули Россию из-за уголовных дел.

С 2022 года российские власти стали больше внедрять в школах и вузах пропагандистских дисциплин и усиливать патриотическое воспитание, а от преподавателей стали требовать активно поддерживать войну, пишет правозащитный проект. Эти изменения привели к дефициту кадров. В 2023 году из школ уволились 193 тысяч учителей, что составило 14% от общего числа педагогов в стране.

«Те, кто остался на своих местах, столкнулись с невозможностью открыто высказывать политические взгляды. Им пришлось прибегать к компромиссам и использованию эзопова языка в работе», — говорится в исследовании.

Зачастую преследование антивоенных педагогов начиналось с доносов (в 51 из 148 случаев, проанализированных «ОВД-Инфо»). При этом в основном их писали сами ученики или их родители (22 случая), коллеги (четыре) и руководители (четыре) преподавателей или Z-активисты (три).

Больше половины (63%) доносов основывались на устных высказываниях преподавателей в беседах с учениками или коллегами. В 56% случаев они не были подкреплены какими-либо аудио- или видеозаписями. Однако в 100% таких случаев за доносом следовало увольнение педагога либо преследование его по административной или уголовной статье, подсчитали правозащитники.

Среди других видов давления на преподавателей «ОВД-Инфо» выделяет кибербуллинг со стороны Z-активистов: такой метод преследования, когда противников войны травят в провоенных телеграм-каналах, особенно распространен в аннексированном Крыму. Также известны инциденты с порчей имущества и анонимными угрозами учителям, выступавшим против войны.

«ОВД-Инфо» фиксирует последовательную тенденцию снижения числа доносов, административных и уголовных дел против преподавателей (пик преследований пришелся на 2022 год). Как указывают авторы исследования, это часть общего тренда — за выражение антивоенной позиции в России привлекают все меньше. Однако эта тенденция также может свидетельствовать о росте уровня самоцензуры в преподавательском сообществе, отмечают правозащитники.

Среди изученных случаев преследования есть моменты, которые можно счесть положительными, пишет «ОВД-Инфо». Так, в 43 из 148 случаев преподаватели получили поддержку от коллег, учащихся и их родителей. Шести педагогам удалось добиться прекращения административных дел, одно уголовное дело прекратили из-за процессуальных нарушений. Четырем преподавателям удалось получить компенсацию за незаконное увольнение.

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20 тысяч задержаний. 900 уголовных дел. 267 человек за решеткой. Четыре с половиной года — средний срок лишения свободы Два года репрессий против антивоенно настроенных россиян — в подсчетах «ОВД-Инфо»