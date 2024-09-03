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На российских федеральный трассах, ведущих на юг, второй год подряд растет смертность в результате ДТП. В период отпусков, с мая по июль 2024 года, на трассах М4 «Дон», Р22 «Каспий» и Р217 «Кавказ» число жертв ДТП выросло на 20% по сравнению с прошлым годом. Об этом говорится в материале «Верстки», основанном на данных ГИБДД.

Издание напоминает, что смертность в ДТП на российских дорогах снижалась с 2013 года — за десять лет она упала почти в два раза (до 14,2 тысячи человек). Однако в 2023 году число погибших на дорогах выросло на 332 человека по сравнению с 2022 годом. Согласно данным ГИБДД, с января по июль нынешнего года в автомобильных авариях погибли 7430 человек. Это больше чем за аналогичные периоды прошлых трех лет: в 2021 году погибло на 140 человек меньше, в 2022 — на 284, в 2023 — на 105.

Согласно подсчетам «Верстки», в первой десятке по приросту числа погибших в ДТП половина — это регионы, через которые проходит главная дорога на юг и Черное море М4 «Дон» (Москва — Новороссийск). Так, в Ростовской области за семь месяцев 2024 года по сравнению с тем же периодом 2022 года число погибших в автомобильных авариях выросло на 35,1% — до 281, а в Воронежской области — на 30% (208). В Краснодарском крае с января по июль погибли 423 человека — на 7,9% больше, чем в 2022 году. Рост числа погибших зафиксирован также в Ставропольском крае (на 18,6% по сравнению с 2023 годом и в Дагестане — на 19%.

Журналисты отмечают, что в период отпусков на трассах в южном направлении смертность возрастает в несколько раз. На трассе Р217 «Кавказ», идущей от Краснодарского края до границы с Азербайджаном, за мая-июль погибли 365 человек — это на 52% больше, чем за аналогичный период 2022 года, и на 10% — чем в 2023 году. На трассе Р22 «Каспий», которая идет из Москвы в сторону Каспийского моря, за летний период погибли 187 человек — это на 19,1% больше, чем в прошлом году, на 32,6% — чем в 2022 году.

Что касается основных трасс, ведущих на восток страны (М5 «Москва-Челябинск» и М7 «Москва-Казань»), то на них ситуация разная. На М5 за период отпусков погиб в ДТП 361 человек — почти на 20% больше, чем в этот же период за предыдущие два года. Некоторые регионы, через которые проходит трасса, попали в лидеры по росту смертности на дорогах (Пензенская и Челябинская области — рост на 50% и 90% соответственно). При этом на М7, как отмечает «Верстка», ситуация улучшается, в том числе из-за того, что в конце прошлого года открылся ее дублер — участок платной дороги М12 от Москвы до Казани.

Глава Госавтоинспекции Михаил Черников в интервью «Известиям» говорил, что по итогам 2023 года на российских дорогах произошло 132,5 тысячи ДТП, что на 4,5% больше, чем годом ранее. В них погибли 14,5 тысячи человек. По его словам, рост числа аварий связан с «перераспределением транспортных потоков», изменением логистических цепочек, а также ростом грузовых и пассажирских перевозок с помощью автотранспорта. Кроме того, на юг России вырос поток машин из-за закрытия там аэропортов в связи войной с Украиной. «В условиях внешних ограничений активно развивается внутренний туризм, в первую очередь автомобильный. На фоне действующего уже более двух лет прекращения работы большинства аэропортов юга России значительно возросла нагрузка на автомобильный транспорт при перевозке пассажиров», — отмечал Черников.

«Верстка» отмечает, что рост смертности на дорогах также связан с ДТП с участием военных. За первые восемь месяцев 2023 года количества нарушений ПДД военными в 14 приграничных регионах увеличилось в три раза по сравнению с 2021 годом. В первом полугодии того же года гарнизонные суды в приграничных регионах рассмотрели 75 дел о ДТП с участием военных, тогда как за весь 2021 год их было всего 40.