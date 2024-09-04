Глава самопровозглашенной ДНР сообщил, что ВСУ обстреляли рынок в Донецке. Погибли три человека

ВСУ обстреляли рынок «Сокол» в микрорайоне Текстильщик в Донецке, погибли двое мужчин и одна женщина. Об этом сообщил глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин.

По его данным, украинские военные обстреляли рынок из артиллерии. Ранения получили пять человек.

О гибели трех человек и ранении пяти местных жителей также сообщил мэр оккупированного Донецка Алексей Кулемзин.

В январе 2024 года под обстрел ВСУ попал рынок «Меркурий» в донецком микрорайоне Текстильщик. В результате погибли 27 человек, еще 25 получили ранения. СМИ отмечали, что это атака стала самой кровопролитной для Донецка за все десять лет войны с 2014 года.

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