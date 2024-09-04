В селе Новая Таволжанка в Белгородской области в результате украинского обстрела погибли три человека

В селе Новая Таволжанка в Белгородской области в результате обстрела ВСУ погибли три мирных жителя. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Украинские военные обстреляли село дважды за день. Помимо трех погибших, еще три человека получили ранения.

Также несколько многоквартирных домов и автомобилей получили повреждения.

Новая Таволжанка находится в нескольких сотнях метров от российско-украинской границы и чаще других сел подвергается обстрелам.

В последние недели ВСУ усилили обстрелы Белгородской области, Гладков ежедневно сообщает о 7-10 атаках в различных частях региона.

ВСУ обстреляли Белгород. Разрушен детский сад Meduza