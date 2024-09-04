Глава Курской области сообщил, что найдены более 500 человек, пропавшие в ходе наступления ВСУ. По данным «Лизы Алерт», продолжается поиск 700 местных жителей

Более 500 человек, которые считались пропавшими после начала наступления ВСУ в Курской области, найдены благодаря волонтерам, силовикам и правительству региона. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов.

О том, сколько людей остаются пропавшими без вести, глава региона не уточнил.

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» чуть ранее опубликовал статистику по пропавшим в Курской области за август. Согласно этим данным, в регионе продолжаются поиски минимум 698 человек.

12 августа Алексей Смирнов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным говорил, что местные власти не знают о судьбе около двух тысяч человек, которые находятся в подконтрольных ВСУ населенных пунктах Курской области.

Российский Красный крест сообщал, что с 11 по 19 августа получил более 1500 заявок от жителей Курской области, которые ищут своих пропавших близких.

В середине августа отряд «Лиза Алерт» объявил, что решил закрыть информацию о людях, разыскиваемых в приграничных районах Курской области. В отряде пояснили, что это сделано из соображений безопасности и чтобы «оградить родственников пропавших от мошенников». Вместе с этим соцсеть «ВКонтакте» по требованию Генпрокуратуры заблокировала паблик «Суджа — Поиск людей», в котором публиковалась информация о пропавших.

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