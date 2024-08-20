Красный крест за неделю получил более 1500 заявок от жителей Курска на поиск пропавших близких

Российский Красный крест с 11 по 19 августа получил более 1500 заявок от жителей Курской области, которые ищут своих пропавших близких, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей организации.

По словам собеседника издания, 100 из 1500 пропавших были найдены.

Кроме того, 779 заявок на поиск пропавших в Курской области получил с начала августа поисковый отряд «Лиза алерт». 111 из них были закрыты со статусом «Найден. Жив», сказали в пресс-службе.

Насколько совпадают заявки, поданные в обе организации сразу, не уточняется. Представитель Российского Красного креста отметил, что они могут повторяться.

Также в Российском Красном кресте заявили, что в регионе зафиксированы случаи вымогательства, когда жителям звонят и просят деньги за информацию о пропавших, называя особые приметы разыскиваемого.

11 августа «Агентство» со ссылкой на поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщало, что жители Курской области ищут не менее 200 своих пропавших близких, которые жили в Суджанском и Кореневском районах и перестали выходить на связь после вторжения ВСУ в регион. Через день врио губернатора Курской области Алексей Смирнов доложил Владимиру Путину, что власти региона не знают о судьбе двух тысяч человек, которые жили в населенных пунктах, попавших под контроль ВСУ.

16 августа поисковый отряд «Лиза Алерт» объявил, что решил закрыть информацию о разыскиваемых в приграничных районах Курской области людях. В отряде пояснили, что это сделано из соображений безопасности и чтобы «оградить родственников пропавших от мошенников». Вместе с этим соцсеть «ВКонтакте» по требованию Генпрокуратуры заблокировала паблик «Суджа — Поиск людей», в котором публиковалась информация о пропавших.

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